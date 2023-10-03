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В СФ назвали основные приоритеты федерального бюджета на 2024 год

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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин прокомментировал основные положения федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Парламентские слушания по рассмотрению документа пройдут в Совете Федерации во вторник, 3 октября.
В СФ назвали основные приоритеты федерального бюджета на 2024 год
  • РИА Новости

Доходы федерального бюджета в следующем году составят порядка 35 трлн рублей, расходы при этом увеличатся до 36,5 трлн рублей, сообщил он в беседе с «Парламентской газетой».

Практически все сформулированные предложения сенаторов, имеющие принципиальный характер, нашли понимание в правительстве, отметил Рябухин.

Это, прежде всего, касается бюджетных социальных программ — они, по словам сенатора, должны сохраниться в полном объёме.

«Второе: сохранить пакет поддержки всем ключевым отраслям экономики, которые были разработаны по поручению президента в период пандемии и введения санкций со стороны коллективного Запада. Все эти финансово-организационные меры управленческо-политической поддержки сохранятся», — подчеркнул он.

Также, по его словам, необходимо не допустить сокращения объёмов финансовой помощи федерального бюджета регионам.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 2024 года.

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