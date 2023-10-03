Узнать больше

На турникетах в метро Москвы запустят сервис для активации пополнения «Тройки»

Короткая ссылка
В Московском метрополитене проходит финальное тестирование сервиса, позволяющего активировать карту «Тройка» на турникетах.
На турникетах в метро Москвы запустят сервис для активации пополнения «Тройки»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

«Когда сервис заработает для всех, то пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Не придётся тратить время и искать жёлтые терминалы», — заявил заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Тестировщики провели более 5 тыс. успешных активаций пополнения билета «Кошелёк» карты «Тройка».

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена открылись ещё три площадки проекта «Музыка в метро». Они расположены на станциях «Рижская», «Марьина Роща» и «Кленовый бульвар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить