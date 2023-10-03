На турникетах в метро Москвы запустят сервис для активации пополнения «Тройки»

В Московском метрополитене проходит финальное тестирование сервиса, позволяющего активировать карту «Тройка» на турникетах.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

«Когда сервис заработает для всех, то пассажиры смогут пополнить баланс карты онлайн где угодно, а затем активировать его на турникете метро. Не придётся тратить время и искать жёлтые терминалы», — заявил заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Тестировщики провели более 5 тыс. успешных активаций пополнения билета «Кошелёк» карты «Тройка».

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена открылись ещё три площадки проекта «Музыка в метро». Они расположены на станциях «Рижская», «Марьина Роща» и «Кленовый бульвар».