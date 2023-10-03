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В Омской области ввели почти 550 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году

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В Омской области сдали в эксплуатацию 549,6 тыс. кв. м жилья с начала года. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Омской области ввели почти 550 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на данные регионального Минстроя.

Из них 146 тыс. кв. м — жилые площади, а 403 тыс. — индивидуальная застройка.

Всего в этом году планируют сдать в эксплуатацию 695,5 тыс. кв. м. В настоящее время этот показатель выполнен на 79%, уточнили в ведомстве.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ВАО столицы в программу реновации включены свыше тысячи домов с более чем 209 тыс. жильцов.

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