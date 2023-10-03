В Омской области ввели почти 550 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на данные регионального Минстроя.
Из них 146 тыс. кв. м — жилые площади, а 403 тыс. — индивидуальная застройка.
Всего в этом году планируют сдать в эксплуатацию 695,5 тыс. кв. м. В настоящее время этот показатель выполнен на 79%, уточнили в ведомстве.
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ВАО столицы в программу реновации включены свыше тысячи домов с более чем 209 тыс. жильцов.