В подростка выстрелили из пневматического пистолета у школы в Петербурге
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл на территории школы на проспекте Ветеранов.
«В больницу обратилась 38-летняя женщина со своим 12-летним сыном, у которого были гематомы на груди. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой», — рассказали в пресс-службе.
Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завели дело против целившегося из ружья в прохожих мужчины.