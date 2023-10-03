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В подростка выстрелили из пневматического пистолета у школы в Петербурге

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В Красносельском районе Санкт-Петербурга подросток выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.
В подростка выстрелили из пневматического пистолета у школы в Петербурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл на территории школы на проспекте Ветеранов.

«В больницу обратилась 38-летняя женщина со своим 12-летним сыном, у которого были гематомы на груди. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой», — рассказали в пресс-службе.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завели дело против целившегося из ружья в прохожих мужчины.

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