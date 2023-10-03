Узнать больше

Роспотребнадзор: уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю снизился на 25%

Короткая ссылка
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за неделю снизился более чем на 25%.
Роспотребнадзор: уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю снизился на 25%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«На 39-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ — более чем на 25%», — говорится в сообщении.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом «360» заявил, что для здорового человека магнитные бури практически незаметны, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечь себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить