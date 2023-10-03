Роспотребнадзор: уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю снизился на 25%
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Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«На 39-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ — более чем на 25%», — говорится в сообщении.
Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом «360» заявил, что для здорового человека магнитные бури практически незаметны, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечь себя.