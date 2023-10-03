Три больницы ЯНАО выплатят матери погибшей пациентки более 2 млн рублей

Три больницы в Ямало-Ненецком автономном округе по решению суда должны выплатить 2,1 млн рублей компенсации матери погибшей несовершеннолетней пациентки, которая обратилась с иском о некачественном оказании медицинской помощи.

Об этом сообщает URA.RU.

«Прокуратура города Лабытнанги провела проверку по обращению о некачественном оказании медицинской помощи лабытнангской городской больницы, салехардской окружной клинической больницы и районной больницы Аксарки», — сказано в сообщении ведомства.

Установлено, что при лечении пациентки были допущены существенные нарушения.

Прокурор города направил иск в суд о взыскании в пользу матери ребёнка компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что суд в Сочи назначил два года исправительных работ матери скончавшегося от истощения младенца.