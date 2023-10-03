Три больницы ЯНАО выплатят матери погибшей пациентки более 2 млн рублей
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Об этом сообщает URA.RU.
«Прокуратура города Лабытнанги провела проверку по обращению о некачественном оказании медицинской помощи лабытнангской городской больницы, салехардской окружной клинической больницы и районной больницы Аксарки», — сказано в сообщении ведомства.
Установлено, что при лечении пациентки были допущены существенные нарушения.
Прокурор города направил иск в суд о взыскании в пользу матери ребёнка компенсации морального вреда.
Ранее сообщалось, что суд в Сочи назначил два года исправительных работ матери скончавшегося от истощения младенца.