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Три больницы ЯНАО выплатят матери погибшей пациентки более 2 млн рублей

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Три больницы в Ямало-Ненецком автономном округе по решению суда должны выплатить 2,1 млн рублей компенсации матери погибшей несовершеннолетней пациентки, которая обратилась с иском о некачественном оказании медицинской помощи.
Три больницы ЯНАО выплатят матери погибшей пациентки более 2 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Прокуратура города Лабытнанги провела проверку по обращению о некачественном оказании медицинской помощи лабытнангской городской больницы, салехардской окружной клинической больницы и районной больницы Аксарки», — сказано в сообщении ведомства.

Установлено, что при лечении пациентки были допущены существенные нарушения.

Прокурор города направил иск в суд о взыскании в пользу матери ребёнка компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что суд в Сочи назначил два года исправительных работ матери скончавшегося от истощения младенца.

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