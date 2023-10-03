В Челябинской области проходит проверка по факту травмирования школьника
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«Прокуратурой Кыштыма проводится проверка по информации в сети о получении рваной раны правкой щеки учащимся второго класса одной из местных школ», — дали комментарий в прокуратуре изданию URA.RU.
Инцидент произошёл 29 сентября. Штырь, распоровший ребёнку щёку, находился на месте дверной ручки в школьном туалете. Второкласснику наложили четыре шва и назначили курс антибиотиков.
Прокуратура и полиция устанавливают все обстоятельства и степень ущерба.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области проходит проверка по факту падения футбольных ворот на восьмилетнюю девочку.