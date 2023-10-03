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В Челябинской области проходит проверка по факту травмирования школьника

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Прокуратура Кыштыма Челябинской области проводит проверку после того, как штырь распорол щёку ребёнку в школьном туалете. Публикации о происшествии появились в местных СМИ.
В Челябинской области проходит проверка по факту травмирования школьника
  • Gettyimages.ru

«Прокуратурой Кыштыма проводится проверка по информации в сети о получении рваной раны правкой щеки учащимся второго класса одной из местных школ», — дали комментарий в прокуратуре изданию URA.RU.

Инцидент произошёл 29 сентября. Штырь, распоровший ребёнку щёку, находился на месте дверной ручки в школьном туалете. Второкласснику наложили четыре шва и назначили курс антибиотиков.

Прокуратура и полиция устанавливают все обстоятельства и степень ущерба.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области проходит проверка по факту падения футбольных ворот на восьмилетнюю девочку.

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