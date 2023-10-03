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Анонсирована программа Молодёжного дня Российской энергетической недели

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Молодёжный день Международного форума «Российская энергетическая неделя» пройдёт 13 октября в Москве. Ожидается более 1,5 тыс. молодых специалистов, студентов и школьников.
Анонсирована программа Молодёжного дня Российской энергетической недели
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Центральным событием станет пленарное заседание «Энергетика-2035: будущее сферы», в котором примут участие зампред правительства России Александр Новак и руководители ведущих отечественных организаций.

Заседание организовано российским обществом «Знание» в рамках трека «Знание.Лекторий».

«Будет много интересной информации, которая, я уверен, поспособствует формированию научно-технической грамотности нашей молодёжи», — заявил гендиректор общества Максим Древаль.

Участники Молодёжного дня также смогут побывать на интерактивных сессиях, оценить работы конкурса инженерных разработок, обсудить актуальные темы на круглом столе «ТЭК для молодёжи».

Кроме того, состоится Кубок РЭН и финал Лиги молодых специалистов СНГ Международного инженерного чемпионата СASE-IN.

Ранее сообщалось, что стала известна деловая программа Российской энергетической недели, которая состоится в Москве 11—13 октября.

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