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Объявлена деловая программа Российской энергетической недели

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Стала известна деловая программа Российской энергетической недели, которая состоится в Москве 11—13 октября.
Объявлена деловая программа Российской энергетической недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сайт мероприятия.

Центральной темой обсуждения станет новая реальность мировой энергетики.

Как отметил зампред правительства России Александр Новак, РЭН сохраняет статус одной из ключевых дискуссионных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса.

«Уверен, что встреча лидеров энергетической сферы на одной площадке по традиции позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество государственных структур, корпораций и компаний по целому ряду стратегических направлений», — сказал он.

В деловую программу вошло более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки, среди которых «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК».

Также запланирована научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога».

Кроме того, пройдёт вручение международной премии «Глобальная энергия».

Ранее сообщалось, что в Тюмени в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2023 во вторник, 19 сентября, обсудили вопросы экспорта IT-решений для нефтегазовой отрасли.

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