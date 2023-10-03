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Силуанов назвал поддержку участников спецоперации приоритетом бюджета России

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Поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность страны являются приоритетом бюджета России.
Силуанов назвал поддержку участников спецоперации приоритетом бюджета России
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Первый приоритет, и мы об этом говорили, — это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции», — цитирует его РИА Новости.

Силуанов рассказал, что общий объём расходов на национальную оборону составит 10,8 трлн рублей.

Ранее Силуанов заявил, что ведомство ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2—2,3% в год на протяжении трёх лет.

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