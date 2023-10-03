Системы ПВО перехватили три снаряда РСЗО и два дрона над Белгородской областью
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Соответствующее заявление сделало Минобороны России.
По данным ведомства, украинские войска предприняли попытку осуществить террористическую атаку по региону примерно в 11:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью», — говорится в заявлении.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать российскую оборону в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.