Системы ПВО перехватили три снаряда РСЗО и два дрона над Белгородской областью

Расчёты систем противовоздушной обороны перехватили три снаряда реактивных систем залпового огня, а также два беспилотника украинской армии в небе над Белгородской областью.

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Соответствующее заявление сделало Минобороны России. По данным ведомства, украинские войска предприняли попытку осуществить террористическую атаку по региону примерно в 11:00 мск. «Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью», — говорится в заявлении. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать российскую оборону в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.