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Системы ПВО перехватили три снаряда РСЗО и два дрона над Белгородской областью

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Расчёты систем противовоздушной обороны перехватили три снаряда реактивных систем залпового огня, а также два беспилотника украинской армии в небе над Белгородской областью.
Системы ПВО перехватили три снаряда РСЗО и два дрона над Белгородской областью
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление сделало Минобороны России.

По данным ведомства, украинские войска предприняли попытку осуществить террористическую атаку по региону примерно в 11:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью», — говорится в заявлении.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать российскую оборону в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.

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