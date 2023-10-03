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Житель Свердловской области убил женщину швеллером из-за личной неприязни

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Сотрудники Следственного управления СКР по Свердловской области предъявили обвинение 35-летнему подозреваемому в убийстве женщины, совершённом из личной неприязни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал следственного ведомства.

«Подозреваемый пояснил, что убил девушку из-за личной неприязни в состоянии алкогольного опьянения, нанеся ей несколько ударов металлическим швеллером», — говорится в сообщении.

Свою вину мужчина признал. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что суд в Каменске-Уральском арестовал Эдуарда Голикова, подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы, ранее он попал на видеокамеры, когда ехал на велосипеде там же, где прошла девушка. Ему предъявлено обвинение в убийстве и краже её телефона.

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