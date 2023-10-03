Житель Свердловской области убил женщину швеллером из-за личной неприязни
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал следственного ведомства.
«Подозреваемый пояснил, что убил девушку из-за личной неприязни в состоянии алкогольного опьянения, нанеся ей несколько ударов металлическим швеллером», — говорится в сообщении.
Свою вину мужчина признал. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что суд в Каменске-Уральском арестовал Эдуарда Голикова, подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы, ранее он попал на видеокамеры, когда ехал на велосипеде там же, где прошла девушка. Ему предъявлено обвинение в убийстве и краже её телефона.