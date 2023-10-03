СК возбудил дело по факту истязания годовалого ребёнка в Москве
- РИА Новости
«По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного на Новокуркинском шоссе в городе Москве, был обнаружен годовалый мальчик, к которому систематически применялось насилие», — говорится в Telegram ведомства.
По подозрению в совершении указанного преступления задержан сожитель матери ребёнка. В настоящее время его допрашивают.
Мальчик совместно с мамой помещён в столичную больницу, где врачи оказывают ему должный уход. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.
Ранее в Москве завели дело в отношении женщины, оставившей детей в квартире на сутки.