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СК возбудил дело по факту истязания годовалого ребёнка в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание), по факту совершения противоправных действий в отношении ребёнка на северо-западе Москвы.
СК возбудил дело по факту истязания годовалого ребёнка в Москве
  • РИА Новости

«По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного на Новокуркинском шоссе в городе Москве, был обнаружен годовалый мальчик, к которому систематически применялось насилие», — говорится в Telegram ведомства.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан сожитель матери ребёнка. В настоящее время его допрашивают. 

Мальчик совместно с мамой помещён в столичную больницу, где врачи оказывают ему должный уход. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Ранее в Москве завели дело в отношении женщины, оставившей детей в квартире на сутки.

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