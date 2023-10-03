СК возбудил дело по факту истязания годовалого ребёнка в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание), по факту совершения противоправных действий в отношении ребёнка на северо-западе Москвы.

«По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного на Новокуркинском шоссе в городе Москве, был обнаружен годовалый мальчик, к которому систематически применялось насилие», — говорится в Telegram ведомства.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан сожитель матери ребёнка. В настоящее время его допрашивают.

Мальчик совместно с мамой помещён в столичную больницу, где врачи оказывают ему должный уход. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Ранее в Москве завели дело в отношении женщины, оставившей детей в квартире на сутки.