В Москве завели дело в отношении женщины, оставившей детей в квартире на сутки

Прокуратура в Москве возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая оставила двух малолетних детей более чем на сутки одних в квартире.

Сообщается, что дети были оставлены без еды и одежды в запертой комнате, а дверь была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками. Прокуратура завела дело по ст. 125 УК России (оставление в опасности).

«В настоящее время малолетние находятся в медицинском учреждении. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также соблюдение прав и законных интересов детей на контроле в прокуратуре», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Казани уголовное дело возбудили против многодетной матери за истязание детей.