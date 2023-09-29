В Москве завели дело в отношении женщины, оставившей детей в квартире на сутки
- РИА Новости
Сообщается, что дети были оставлены без еды и одежды в запертой комнате, а дверь была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками. Прокуратура завела дело по ст. 125 УК России (оставление в опасности).
«В настоящее время малолетние находятся в медицинском учреждении. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также соблюдение прав и законных интересов детей на контроле в прокуратуре», — сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Казани уголовное дело возбудили против многодетной матери за истязание детей.