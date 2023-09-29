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В Москве завели дело в отношении женщины, оставившей детей в квартире на сутки

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Прокуратура в Москве возбудила уголовное дело в отношении женщины, которая оставила двух малолетних детей более чем на сутки одних в квартире.
В Москве завели дело в отношении женщины, оставившей детей в квартире на сутки
  • РИА Новости

Сообщается, что дети были оставлены без еды и одежды в запертой комнате, а дверь была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками. Прокуратура завела дело по ст. 125 УК России (оставление в опасности).

«В настоящее время малолетние находятся в медицинском учреждении. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также соблюдение прав и законных интересов детей на контроле в прокуратуре», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Казани уголовное дело возбудили против многодетной матери за истязание детей.

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