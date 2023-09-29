В Казани уголовное дело возбудили против многодетной матери за истязание детей
- РИА Новости
Об этом пишет «Бизнес Online».
По версии следствия, 26 сентября 32-летняя жительница Авиастроительного района Казани в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения нанесла побои своим дочерям 12 и четырёх лет и восьмимесячному младенцу. Старшая девочка рассказала о произошедшем отцу, вернувшемуся с работы, он вызвал полицию и медиков.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ («Истязание») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Ранее сообщалось, что суд в Москве заключил под стражу мать десятимесячного ребёнка по делу об удушении.