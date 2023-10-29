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В Оренбургской области выделили 87 млн рублей на борьбу с бездомными собаками

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В Министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области заявили RT о выделении 87 млн рублей на борьбу с бездомными собаками в регионе.
В Оренбургской области выделили 87 млн рублей на борьбу с бездомными собаками
  • Gettyimages.ru

«В 2023 году для проведения вышеуказанных мероприятий в отношении 7024 животных во всех 42 муниципальных образованиях региона в бюджете предусмотрено 87,87 млн рублей. По состоянию на 22 сентября текущего года отловлено, стерилизовано, вакцинировано и возвращено в среду обитания 63,15% от планового количества особей», — отметили в администрации.

Подчёркивается, что на постоянной основе специалистами Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области проводится мониторинг численности животных без владельцев в регионе. Полученные данные учитываются министерством для определения объёмов денежных средств при выделении субвенции органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий по обращению с животными без владельцев на 2024 год.

«Проблема безнадзорных животных усугубляется безответственным поведением владельцев, которые отказываются от своих животных, в том числе от их потомства, путём выпуска в свободную среду обитания. На уровне региона проводится нормотворческая работа, направленная на совершенствование правового регулирования в сфере обращения с животными, в том числе с животными без владельцев, с учётом баланса принципа гуманного отношения к животным и обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан», — сообщили власти региона.

В целях формирования ответственного отношения владельцев к собакам планируется разработать законопроект, предусматривающий установление обязанности владельцев собак регистрировать их, вводить электронный микрочип и вносить сведения о собаке и её владельце в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии «ВетИС».

В апреле депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совфед инициативу законопроекта, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.

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