Рыжков заявил, что продолжит работать в Совете Федерации не в статусе сенатора
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что решение о прекращении полномочий принял сам.
«У меня был разговор с Валентиной Ивановной (Матвиенко, председателем Совета Федерации. — RT), она будет предлагать меня, пойти к ней советником на общественных началах», — сказал Рыжков.
Ранее на сайте Совфеда было опубликовано постановление, согласно которому Рыжков перестал быть сенатором от Белгородской области.
Позже Рыжков объяснил, что решил покинуть должность сенатора в силу возраста.