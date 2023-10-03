Рыжков заявил, что продолжит работать в Совете Федерации не в статусе сенатора

Бывший председатель Совета министров СССР, на протяжении 20 лет занимавший должность сенатора от Белгородской области, Николай Рыжков сказал, что продолжит работу в Совете Федерации не в статусе сенатора.

Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что решение о прекращении полномочий принял сам.

«У меня был разговор с Валентиной Ивановной (Матвиенко, председателем Совета Федерации. — RT), она будет предлагать меня, пойти к ней советником на общественных началах», — сказал Рыжков.

Ранее на сайте Совфеда было опубликовано постановление, согласно которому Рыжков перестал быть сенатором от Белгородской области.

Позже Рыжков объяснил, что решил покинуть должность сенатора в силу возраста.