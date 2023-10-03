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Рыжков объяснил решение покинуть должность сенатора своим возрастом

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Бывший председатель Совета министров СССР, сенатор от Белгородской области Николай Рыжков объяснил, что решил покинуть должность сенатора в силу возраста.
Рыжков объяснил решение покинуть должность сенатора своим возрастом
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости

«Я посмотрел свой паспорт и сказал: «Хватит», — заявил Рыжков.

Ранее на сайте Совфеда было опубликовано постановление, согласно которому Рыжков перестал быть сенатором от Белгородской области.

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