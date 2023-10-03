Рыжков объяснил решение покинуть должность сенатора своим возрастом
Бывший председатель Совета министров СССР, сенатор от Белгородской области Николай Рыжков объяснил, что решил покинуть должность сенатора в силу возраста.
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Я посмотрел свой паспорт и сказал: «Хватит», — заявил Рыжков.
Ранее на сайте Совфеда было опубликовано постановление, согласно которому Рыжков перестал быть сенатором от Белгородской области.
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