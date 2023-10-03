Юрист Антонов назвал порядок действий при незапланированных списаниях с карты

Юрист Евгений Антонов рассказал, что предпринять в случае незапланированного списания средств с банковской карты или её утери.

Банк по закону обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием банковской карты, направляя соответствующие уведомления. Если же списание средств произошло без согласия и без уведомления клиента, банк обязан возместить ему сумму операции, объяснил специалист в беседе с газетой «Известия».

Юрист посоветовал в случае таких списаний, а также при утере карты незамедлительно сообщить об этом в банк и не отказываться от блокировки карты до выяснения обстоятельств проведения всех транзакций.

В случае утраты доступа к телефону, на который приходят сообщения от банка, следует заблокировать сим-карту через оператора связи, сказал Антонов.

«Для проведения доследственной проверки потерпевший должен подать заявление о возбуждении уголовного дела в полицию», — подчеркнул эксперт.

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