Киберэксперт Деденок: мошенники применяют новую схему для доступа к аккаунтам

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок предупредил о новой мошеннической схеме, согласно которой злоумышленники получают доступ к логинам и паролям граждан.

Эксперты компании зафиксировали всплеск рассылок писем, в которых злоумышленники сообщают потенциальной жертве о необходимости верифицировать учётную запись электронной почты, сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

Мошенники предлагают ответным письмом выслать нужные данные: имя, фамилию, логин и пароль. В противном случае грозят в течение 48 часов деактивировать аккаунт жертвы, отметил Деденок.

Для защиты от подобных атак эксперт в первую очередь рекомендует критически относиться к любым сообщениям в сети. Также категорически не рекомендуется делиться конфиденциальной информацией, в том числе логинами и паролями, с посторонними, резюмировал киберэксперт.

Ранее Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности, в беседе с радио «Комсомольская правда» дал рекомендации по защите от мошенничества с сим-картами.