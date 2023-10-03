Крючков: в Крыму проведут ликвидацию взрывоопасных предметов 3 октября

Специальные службы Крыма 3 октября намерены провести уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

В своём Telegram-канале он рассказал, что ликвидация будет проводиться сотрудниками спецслужб вблизи посёлка городского типа Октябрьское с 13:00 до 15:00, города Старый Крым с 11:00 до 13:00, а также села Вольное Джанкойского района с 13:00 до 15:00.

Также Крючков призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее он предупредил жителей Крыма об уничтожении взрывоопасных предметов 2 октября.