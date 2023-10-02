Крючков предупредил об уничтожении взрывоопасных предметов в Крыму 2 октября

Специальные службы Крыма сегодня собираются проводить уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём Telegram-канале.

По его словам, операцию будут проводить вблизи посёлка городского типа Октябрьское с 13:00 до 15:00, города Старый Крым с 11:00 до 13:00, а также села Вольное Джанкойского района с 13:00 до 15:00.

«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — добавил Крючков.

1 октября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что над Джанкоем силами ПВО сбита ракета.