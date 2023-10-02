В Перми перед судом предстанут обвиняемые в сокрытии 40 млн рублей от налоговой

В Перми перед судом предстанут директор и главный бухгалтер коммерческой организации, которых обвиняют в сокрытии денежных средств и имущества компании в особо крупном размере (более 40 млн рублей).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По версии следствия, руководство организации знало о многомиллионном долге по налогам компании за март — июль 2021 года, но всё равно скрыло деньги, за счёт которых можно было погасить задолженность.

В ходе расследования долг был погашен. В отношении ответственных лиц завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Омской области будут судить двух фигурантов дела о крупном мошенничестве.