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Продлён приём заявок на «Зелёную премию»

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Российский экологический оператор (РЭО) продлил до 1 ноября приём заявок на «Зелёную премию».
Продлён приём заявок на «Зелёную премию»
  • Gettyimages.ru
  • © Wavebreakmedia

Об этом сообщает телеканал «360».

«Зелёная премия» стала ежегодным отраслевым событием, на котором мы стараемся привлечь внимание широкого круга людей к вопросам, касающимся экологии, формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране и реформе отрасли обращения с отходами», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Жюри назовёт лучших среди отраслевых компаний, брендов, организаций, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

Церемония пройдёт в Москве в декабре.

Ранее сообщалось, что приём заявок на экологические премии правительства Москвы продлится с 13 сентября до 12 ноября.

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