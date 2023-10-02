Продлён приём заявок на «Зелёную премию»
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Зелёная премия» стала ежегодным отраслевым событием, на котором мы стараемся привлечь внимание широкого круга людей к вопросам, касающимся экологии, формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране и реформе отрасли обращения с отходами», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Жюри назовёт лучших среди отраслевых компаний, брендов, организаций, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления.
Церемония пройдёт в Москве в декабре.
Ранее сообщалось, что приём заявок на экологические премии правительства Москвы продлится с 13 сентября до 12 ноября.