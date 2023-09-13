Начался приём заявок на соискание экологических премий правительства Москвы
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«О востребованности экологических премий свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. Например, в прошлый раз поступило рекордное количество проектов — 157, что на 11% выше предыдущего показателя», — сказал Бирюков.
Лауреатов выберет экспертный совет. Премии будут присуждать в четырёх номинациях.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».