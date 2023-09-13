Начался приём заявок на соискание экологических премий правительства Москвы

Приём заявок на экологические премии правительства Москвы продлится с 13 сентября до 12 ноября, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства. «О востребованности экологических премий свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. Например, в прошлый раз поступило рекордное количество проектов — 157, что на 11% выше предыдущего показателя», — сказал Бирюков. Лауреатов выберет экспертный совет. Премии будут присуждать в четырёх номинациях. Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».