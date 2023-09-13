Узнать больше

Начался приём заявок на соискание экологических премий правительства Москвы

Короткая ссылка
Приём заявок на экологические премии правительства Москвы продлится с 13 сентября до 12 ноября, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Начался приём заявок на соискание экологических премий правительства Москвы

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«О востребованности экологических премий свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. Например, в прошлый раз поступило рекордное количество проектов — 157, что на 11% выше предыдущего показателя», — сказал Бирюков.

Лауреатов выберет экспертный совет. Премии будут присуждать в четырёх номинациях.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить