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В Петербурге представили проект Большого Смоленского моста

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В Санкт-Петербурге представили проекты планировки территории для строительства Большого Смоленского моста через Неву.
В Петербурге представили проект Большого Смоленского моста
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на сайт Смольного.

В частности, будут проведены работы для сохранения объектов культурного наследия регионального значения. Территории вокруг них благоустроят, также запланированы другие мероприятия.

Кроме того, представлена концепция благоустройства Малоохтинского парка, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Красногвардейского района Петербурга.

Предусмотрено два этапа работ. Основную часть завершат в 2025 году.

«Главным изменением станет пруд: к нему сделают плавный спуск и ступени, на которых можно будет сидеть», — отметили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие работы были проведены в Центральном административном округе столицы в рамках благоустройства в текущем году.

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