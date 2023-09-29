Собянин подвёл итоги работ по благоустройству в ЦАО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие работы были проведены в Центральном административном округе столицы в рамках благоустройства в текущем году.

Об этом пишет НСН со ссылкой на персональный сайт мэра.

В частности, на Цветном бульваре привели в порядок участок у входа на станцию метро и перед цирком Никулина.

Также благоустроен квартал в границах улиц Мытной и Хавской и Конного переулка: по просьбам москвичей созданы две спортивные зоны. А на Люсиновской улице установили большой игровой комплекс для детей.

«Благоустройство знаковых объектов и небольших дворовых территорий добавляет историческому центру комфорт, уют и красоту», — отметил Собянин.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.