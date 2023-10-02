В Самарской области представили программу Всемирного фестиваля молодёжи
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
В программу вошло семь блоков, в том числе содержательный, культурный, спортивный, детский, выставочный и полезный.
Также запланирована отдельная региональная программа.
Для организации работы фестиваля будет создан волонтёрский корпус из 5 тыс. волонтёров со всей России. Его формированием будут заниматься 27 центров, один из которых находится в Самарской области.
Ранее сообщалось, что представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.