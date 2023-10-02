В Самарской области представили программу Всемирного фестиваля молодёжи

Участникам региональных проектов «Команда Профи 63» и «Самарский региональный тренинговый центр» представили программу Всемирного фестиваля молодёжи.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В программу вошло семь блоков, в том числе содержательный, культурный, спортивный, детский, выставочный и полезный.

Также запланирована отдельная региональная программа.

Для организации работы фестиваля будет создан волонтёрский корпус из 5 тыс. волонтёров со всей России. Его формированием будут заниматься 27 центров, один из которых находится в Самарской области.

Ранее сообщалось, что представители 176 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус.