В АТОР заявили о росте рынка делового туризма на 25% с 2019 года
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что основным видом транспорта в данном сегменте всегда была авиация, но в настоящее время наблюдается некоторое смещение в пользу железнодорожных поездок.
По словам Курносова, в 2023 году появились и другие тренды в сфере деловых поездок.
«Это и увеличение командировок «одним днём», без размещения в гостиницах. Это и рост размещений в гостиницах 3 звезды», — сообщил он.
Как добавил эксперт, ещё один тренд — смещение зарубежных бизнес-поездок с европейского направления на азиатское.
Ранее сообщалось, что доля делового и конгрессно-выставочного туризма в Санкт-Петербурге в 2022 году составляла 12%, в 2023 году ожидается рост до 20%.