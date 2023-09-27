В Петербурге спрогнозировали рост доли делового туризма до 20% в 2023 году

Доля делового и конгрессно-выставочного туризма в Санкт-Петербурге в 2022 году составляла 12%, в 2023 году ожидается рост до 20%.

Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на правительство города.

Прогноз основан на данных о росте посещаемости крупных деловых мероприятий. В частности, посещаемость ПМЭФ выросла на 21,4% по сравнению с 2022 годом.

Также стало известно, что 71% туристов из Нижегородской области в 2022 году путешествовали по России, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородстат.

По данным аналитиков, в прошлом году местные турфирмы отправили в путешествие более 157 тыс. жителей региона. Продано 73 тыс. турпакетов.

Ранее сообщалось, что почти 80% российских туристов выбирали внутренние направления в сентябре.