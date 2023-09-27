В Петербурге спрогнозировали рост доли делового туризма до 20% в 2023 году
Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на правительство города.
Прогноз основан на данных о росте посещаемости крупных деловых мероприятий. В частности, посещаемость ПМЭФ выросла на 21,4% по сравнению с 2022 годом.
Также стало известно, что 71% туристов из Нижегородской области в 2022 году путешествовали по России, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородстат.
По данным аналитиков, в прошлом году местные турфирмы отправили в путешествие более 157 тыс. жителей региона. Продано 73 тыс. турпакетов.
Ранее сообщалось, что почти 80% российских туристов выбирали внутренние направления в сентябре.