Один человек погиб при обрушении плиты долгостроя в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
«В результате ЧП на улице Июльских Дней, по предварительным данным, пострадали два человека. Один из них погиб до прибытия бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.
Второго пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, добавили в ведомстве.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в одном из строящихся зданий города обрушилась плита перекрытия между четвёртым и пятым этажами.
Ранее стало известно, что ребёнок погиб при обрушении бетонной плиты в Якутске.