Один человек погиб при обрушении плиты долгостроя в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде один человек погиб, ещё один, по предварительным данным, пострадал в результате обрушения плиты недостроенного здания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

«В результате ЧП на улице Июльских Дней, по предварительным данным, пострадали два человека. Один из них погиб до прибытия бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.

Второго пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, добавили в ведомстве.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, в одном из строящихся зданий города обрушилась плита перекрытия между четвёртым и пятым этажами.

Ранее стало известно, что ребёнок погиб при обрушении бетонной плиты в Якутске.