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Ребёнок погиб при обрушении бетонной плиты в Якутске

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Бетонная плита обрушилась на четырёх детей рядом с многоквартирным домом в Якутске, один ребёнок погиб.
Ребёнок погиб при обрушении бетонной плиты в Якутске
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении пресс-службы главного управления МЧС России по Якутии.

«В городе Якутске по улице Автодорожной произошло происшествие — по предварительной информации, обрушилась бетонная плита на детей. Один ребёнок погиб, трое переданы медикам», — сообщило ведомство.

Также указывается, что на месте происшествия на текущий момент работают более десяти человек личного состава и две единицы специальной техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

23 июня прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка, на которого упала бетонная конструкция.

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