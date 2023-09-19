Ребёнок погиб при обрушении бетонной плиты в Якутске
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении пресс-службы главного управления МЧС России по Якутии.
«В городе Якутске по улице Автодорожной произошло происшествие — по предварительной информации, обрушилась бетонная плита на детей. Один ребёнок погиб, трое переданы медикам», — сообщило ведомство.
Также указывается, что на месте происшествия на текущий момент работают более десяти человек личного состава и две единицы специальной техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.
23 июня прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с гибелью 14-летнего подростка, на которого упала бетонная конструкция.