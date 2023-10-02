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В ТиНАО появится кластер пищевого производства

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ходе реализации масштабных инвестпроектов в столице появятся промышленный технопарк и новые предприятия.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Больше всего рабочих мест — 3,5 тыс. — даст пищевой кластер в деревне Троицкое ТиНАО. На его территории будут производить молочные и мясные продукты, сладости и напитки, овощи и упаковку», — рассказал мэр.

В целом, как ожидается, на новых предприятиях трудоустроятся около 4,5 тыс. человек.

Также стало известно, что в Тюменской области запустили первую очередь завода по глубокой переработке гороха, передаёт URA.RU со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

«Протеинсиб» в деревне Савина Ишимского района Тюменской области — первый в России завод по глубокой переработке гороха. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления», — рассказали в инфоцентре.

Ранее сообщалось, что в Москве свыше 40 га земли выделили под промкомплексы и технопарк с начала года.

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