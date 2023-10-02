В Москве свыше 40 га земли выделили под промкомплексы и технопарк с начала года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с января текущего года власти выделили инвесторам больше 40 га земли под строительство промышленных комплексов и технопарка по программе реализации МаИП.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) построят промышленный технопарк и восемь предприятий по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции», — уточнил Собянин.

По его словам, реализация проектов даст городу примерно 4,5 тыс. новых рабочих мест, из них больше всего — 3,5 тыс. — создадут на пищевом кластере в деревне Троицкое в ТиНАО.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.