Воробьёв заявил о росте малого бизнеса в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе заметен рост малого бизнеса.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы констатируем, что у нас заметный рост малого бизнеса, услуг, в том числе кафе, рестораны. И здесь я обращаю [внимание] в том числе налоговой службы на корректность, важность администрирования всех этих мероприятий», — сказал глава региона.

Также стало известно, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter.

В микробизнесе рост составил 9%, до 45 766 рублей, в малом бизнесе — 10%, до 44 133 рублей.

Ранее сообщалось, что число самозанятых на Ямале превысило 18 тыс. человек.