Число самозанятых на Ямале превысило 18 тысяч человек

Количество самозанятых в Ямало-Ненецком автономном округе выросло на 44% за год и превысило 18 тыс., заявил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе подготовки к расширенному заседанию президиума Госсовета.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Регион остаётся самым благополучным в стране по уровню безработицы, она составляет всего 1,5% от экономически активного населения. Количество самозанятых за год выросло на 44%, превысив 18 тыс.», — говорится в сообщении.

В регионе действуют меры поддержки предпринимателям, в том числе доступны юридические консультации и различные грантовые конкурсы.

Ранее НСН сообщала, что более 42 тыс. жителей Москвы оформили статус самозанятых и запустили собственное дело при содействии столичной службы занятости населения с начала 2020 года.