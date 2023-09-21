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Число самозанятых на Ямале превысило 18 тысяч человек

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Количество самозанятых в Ямало-Ненецком автономном округе выросло на 44% за год и превысило 18 тыс., заявил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе подготовки к расширенному заседанию президиума Госсовета.
Число самозанятых на Ямале превысило 18 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Nick David

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Регион остаётся самым благополучным в стране по уровню безработицы, она составляет всего 1,5% от экономически активного населения. Количество самозанятых за год выросло на 44%, превысив 18 тыс.», — говорится в сообщении.

В регионе действуют меры поддержки предпринимателям, в том числе доступны юридические консультации и различные грантовые конкурсы.

Ранее НСН сообщала, что более 42 тыс. жителей Москвы оформили статус самозанятых и запустили собственное дело при содействии столичной службы занятости населения с начала 2020 года.

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