Число самозанятых на Ямале превысило 18 тысяч человек
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Регион остаётся самым благополучным в стране по уровню безработицы, она составляет всего 1,5% от экономически активного населения. Количество самозанятых за год выросло на 44%, превысив 18 тыс.», — говорится в сообщении.
В регионе действуют меры поддержки предпринимателям, в том числе доступны юридические консультации и различные грантовые конкурсы.
Ранее НСН сообщала, что более 42 тыс. жителей Москвы оформили статус самозанятых и запустили собственное дело при содействии столичной службы занятости населения с начала 2020 года.