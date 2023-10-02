Жительница Владимирской области оштрафована за танцы на мемориале Победы

Муромский городской суд оштрафовал на 30 тыс. рублей жительницу города Мурома Владимирской области, которая танцевала на мемориале Победы.

Об этом говорится в сообщении суда во «ВКонтакте».

«Муромлянка получила штраф за танцы на мемориале Победы», — говорится в сообщении.

Как рассказали в суде, 28 сентября женщина выложила в своих социальных сетях видеоролик, в котором она танцевала на мемориале Победы под музыку из фильма «Список Шиндлера».

Суд признал её виновной в административном нарушении и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Женщина свою вину признала.

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