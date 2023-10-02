Жительница Владимирской области оштрафована за танцы на мемориале Победы
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Об этом говорится в сообщении суда во «ВКонтакте».
«Муромлянка получила штраф за танцы на мемориале Победы», — говорится в сообщении.
Как рассказали в суде, 28 сентября женщина выложила в своих социальных сетях видеоролик, в котором она танцевала на мемориале Победы под музыку из фильма «Список Шиндлера».
Суд признал её виновной в административном нарушении и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.
Женщина свою вину признала.
Ранее стало известно, что выпускница из Краснодарского края продемонстрировала нацистское приветствие на фоне монумента павшим в Афганистане воинам в станице Отрадной.