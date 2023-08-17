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Выпускница продемонстрировала нацистское приветствие на фоне монумента павшим

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Выпускница из Краснодарского края продемонстрировала нацистское приветствие на фоне монумента павшим в Афганистане воинам в станице Отрадной.

Девушка выложила видео с танцами под немецкую музыку в соцсети.

Как сообщили RT в прокуратуре Краснодарского края, на девушек завели административное дело — им грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере до 2 тыс. рублей.

Сами выпускницы уже извинились за свой поступок и отметили, что он «не имел злого умысла».

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Мягков рассказал RT, как культивировать в современных школьниках и студентах любовь к Родине и желание изучать историю страны, в том числе военную.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник по истории для 11-х классов, содержащий раздел о специальной военной операции на Украине, уже готов.

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