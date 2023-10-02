Нижегородские МФЦ оказали более 2,1 млн услуг с начала года

Нижегородские МФЦ оказали свыше 2,1 млн услуг за январь — сентябрь 2023 года.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Среди самых востребованных — услуги регистрации прав на недвижимое имущество, выписки из ЕГРН, выдачи паспортов граждан России, а также регистрационный учёт граждан России, услуги с учётной записью на Едином портале госуслуг.

«Количество оказываемых специалистами многофункционального центра услуг постоянно растёт. Чтобы оказывать квалифицированную помощь посетителям, наши специалисты постоянно учатся работе с новыми сервисами. Так, с начала года 1,5 тыс. сотрудников МФЦ прошли обучение на семинарах при участии специалистов управления Росреестра», — цитирует pravda-nn.ru директора ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлану Мусарскую.

Ранее сообщалось, что согласно данным Минцифры Башкирии, 52 084 жителя республики в возрасте от 14 до 18 лет завели себе личный кабинет на портале «Госуслуги».