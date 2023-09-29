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Более 52 тысяч подростков Башкирии завели личный кабинет на «Госуслугах»

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Согласно данным Минцифры Башкирии, 52 084 жителя республики в возрасте от 14 до 18 лет завели себе личный кабинет на портале «Госуслуги».
Более 52 тысяч подростков Башкирии завели личный кабинет на «Госуслугах»
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

Из них услугами портала на постоянной основе пользуются 46 тыс. подростков, поскольку это упрощает им доступ к цифровым ресурсам, в том числе связанным с учёбой.

«Госуслуги» для несовершеннолетних и подростков запустили с начала 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России».

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет. Его критерии были предложены самими москвичами.

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