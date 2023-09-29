Более 52 тысяч подростков Башкирии завели личный кабинет на «Госуслугах»
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
Из них услугами портала на постоянной основе пользуются 46 тыс. подростков, поскольку это упрощает им доступ к цифровым ресурсам, в том числе связанным с учёбой.
«Госуслуги» для несовершеннолетних и подростков запустили с начала 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России».
Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет. Его критерии были предложены самими москвичами.