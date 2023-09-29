Более 52 тысяч подростков Башкирии завели личный кабинет на «Госуслугах»

Согласно данным Минцифры Башкирии, 52 084 жителя республики в возрасте от 14 до 18 лет завели себе личный кабинет на портале «Госуслуги».

Об этом сообщает mkset.ru.

Из них услугами портала на постоянной основе пользуются 46 тыс. подростков, поскольку это упрощает им доступ к цифровым ресурсам, в том числе связанным с учёбой.

«Госуслуги» для несовершеннолетних и подростков запустили с начала 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России».

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет. Его критерии были предложены самими москвичами.