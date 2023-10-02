В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырёхлетней падчерицы

В Липецке задержали мужчину, подозреваемого в убийстве четырёхлетней падчерицы.

Об этом сообщили в Следственном комитете России по Липецкой области.

«В Липецке задержан местный житель, подозреваемый в убийстве малолетней», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в воскресенье, 1 октября, 31-летний мужчина в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения её четырёхлетней дочери.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребёнка.

К настоящему моменту подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что женщина оставила ребёнка на улице, где он замёрз насмерть. Её доставили в Красноярск и отправили под стражу.