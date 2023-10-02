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В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырёхлетней падчерицы

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В Липецке задержали мужчину, подозреваемого в убийстве четырёхлетней падчерицы.
В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырёхлетней падчерицы
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Об этом сообщили в Следственном комитете России по Липецкой области.

«В Липецке задержан местный житель, подозреваемый в убийстве малолетней», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в воскресенье, 1 октября, 31-летний мужчина в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения её четырёхлетней дочери.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребёнка.

К настоящему моменту подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что женщина оставила ребёнка на улице, где он замёрз насмерть. Её доставили в Красноярск и отправили под стражу.

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