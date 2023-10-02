В Липецке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве четырёхлетней падчерицы
- РИА Новости
- © Мария Девахина
Об этом сообщили в Следственном комитете России по Липецкой области.
«В Липецке задержан местный житель, подозреваемый в убийстве малолетней», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в воскресенье, 1 октября, 31-летний мужчина в ходе конфликта с супругой причинил телесные повреждения её четырёхлетней дочери.
Прибывшие на место врачи констатировали смерть ребёнка.
К настоящему моменту подозреваемого задержали.
Ранее сообщалось, что женщина оставила ребёнка на улице, где он замёрз насмерть. Её доставили в Красноярск и отправили под стражу.