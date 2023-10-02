Специалист Опарин назвал синтетические компоненты признаком поддельного парфюма

Роман Опарин, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, специалист по ароматерапии, дал советы по покупке оригинального парфюма.

В беседе с Life.ru эксперт рекомендовал покупать такую продукцию у авторизованных дилеров или в официальных точках продажи бренда.

Также важно проверять упаковку и маркировку. У подделок обычно низкое качество печати, есть опечатки и неточности.

Если цена предложения кажется слишком низкой по сравнению со стандартной розничной ценой, то это также может свидетельствовать о подделке.

Кроме того, если парфюм имеет нехарактерный аромат, содержит сомнительные ингредиенты (например, в составе много синтетических компонентов), то это является ещё одним признаком подделки.

«Самое главное — помнить: для того чтобы избежать покупки подделок парфюма или эфирных масел, рекомендуется приобретать их у надёжных продавцов, внимательно проверять упаковку и цену, изучать отзывы о продавце и продукте, а при сомнениях обращаться к специалистам», — добавил Опарин.

Ранее технолог, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, как отличить качественное лекарственное средство от фальсификата.