В Челябинске задержали находившегося в федеральном розыске жителя Омской области

В Челябинске задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

«Приметы мужчины были схожи с указанными в ориентировке, выставленной отделом полиции «Металлургический». Информация не подтвердилась. Однако выяснилось, что с 15 июля мужчина находился в федеральном розыске за ГУ ФСИН по Омской области как подозреваемый в краже, скрывшийся от органов дознания», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время с задержанным работают полицейские.

Ранее сообщалось, что на вокзале в Екатеринбурге задержали уроженца Архангельской области, скрывавшегося от следствия. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он находился в федеральном розыске.