В Екатеринбурге задержали скрывавшегося от следствия уроженца Архангельской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«По ориентировке коллег из Архангельской области 27 сентября на вокзале в Екатеринбурге был задержан мужчина, скрывавшийся от следствия. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека», — заявили в ведомстве.
Мужчину в ближайшее время доставят в Архангельскую область.
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