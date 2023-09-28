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В Екатеринбурге задержали скрывавшегося от следствия уроженца Архангельской области

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На вокзале в Екатеринбурге задержали уроженца Архангельской области, скрывавшегося от следствия. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он находился в федеральном розыске.
В Екатеринбурге задержали скрывавшегося от следствия уроженца Архангельской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«По ориентировке коллег из Архангельской области 27 сентября на вокзале в Екатеринбурге был задержан мужчина, скрывавшийся от следствия. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека», — заявили в ведомстве.

Мужчину в ближайшее время доставят в Архангельскую область.

Ранее сообщалось, что сотрудников госавтоинспекции Татарстана наградили за поимку подозреваемого в убийстве женщины.

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