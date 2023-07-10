Сотрудников госавтоинспекции Татарстана наградили за поимку подозреваемого в убийстве женщины

Сотрудников госавтоинспекции Татарстана наградили почётными грамотами и ценными подарками за оперативную поимку подозреваемого в убийстве жительницы Самарской области. По предварительной информации, женщину убили из-за машины, которую она продавала онлайн.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области выдал работникам награды за профессионализм.

Ранее сообщалось, что подозреваемым является 21-летний молодой человек. Предполагается, что он перерезал горло женщине. Мужчина был задержан в Казани и передан сотрудникам в Самаре. Он арестован на два месяца, сейчас следователи выясняют все обстоятельства.

Также «Радио 1» передавало, что в одном из кафе Казани произошла драка между клиентами и продавцом, в результате чего следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.