В спартакиаде «Моспром — 2023» приняли участие более 6000 человек

В Москве подвели итоги спартакиады «Моспром» среди промышленников. Финал собрал 2,3 тыс. участников.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В этот раз за победу состязались свыше 6 тыс. спортсменов, что в два раза больше, чем в предыдущие годы», — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что в этом сезоне в спартакиаде впервые участвовали учащиеся 27 технических колледжей.

В финал 2023 года вышли 430 команд. Лучшие показатели продемонстрировал Московский нефтеперерабатывающий завод, а лучшим среди технических вузов стал Московский авиационный институт.

Ранее сообщалось, что месяц московской промышленности пройдёт с 2 октября в рамках проекта «Открой#Моспром».