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Месяц московской промышленности пройдёт в рамках проекта «Открой#Моспром»

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Месяц московской промышленности пройдёт с 2 октября в рамках проекта «Открой#Моспром», заявил мэр Сергей Собянин.
Месяц московской промышленности пройдёт в рамках проекта «Открой#Моспром»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Запланированы экскурсии, фотовыставки, викторины и другие мероприятия. На некоторые из них нужно записаться заранее.

«Сходить на производства продуктов питания, оптики, тормозных систем для железных дорог и другой продукции можно до 20 октября», — сказал мэр.

Акция приурочена ко Дню московской промышленности, который отмечается 7 октября.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что «Открой#Моспром» проведёт квизы по случаю Дня московской промышленности.

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