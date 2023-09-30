Месяц московской промышленности пройдёт в рамках проекта «Открой#Моспром»

Месяц московской промышленности пройдёт с 2 октября в рамках проекта «Открой#Моспром», заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Запланированы экскурсии, фотовыставки, викторины и другие мероприятия. На некоторые из них нужно записаться заранее.

«Сходить на производства продуктов питания, оптики, тормозных систем для железных дорог и другой продукции можно до 20 октября», — сказал мэр.

Акция приурочена ко Дню московской промышленности, который отмечается 7 октября.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что «Открой#Моспром» проведёт квизы по случаю Дня московской промышленности.