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Пострадавшие при пожаре в Тобольске получат региональные выплаты

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Жители Тобольска, пострадавшие при пожаре от взрыва газа, получат выплаты от правительства Тюменской области.
Пострадавшие при пожаре в Тобольске получат региональные выплаты
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы города Максима Афанасьева.

«Пострадавшие смогут получить выплаты согласно постановлению правительства Тюменской области №171-п. Чтобы получить выплату, необходимы паспорт и свидетельства о рождении детей, если есть документы на собственность, их предоставляют дополнительно, специалисты сделают сами все запросы в МФЦ», — рассказал Афанасьев.

По его словам, если паспорт сгорел, то можно обратиться в ДК «Синтез», где работают сотрудники паспортного стола и фотограф.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Тобольске, загорелась крыша дома.

Позже МЧС России заявило, что 300 жильцов дома были эвакуированы.

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