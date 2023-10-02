Пострадавшие при пожаре в Тобольске получат региональные выплаты
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы города Максима Афанасьева.
«Пострадавшие смогут получить выплаты согласно постановлению правительства Тюменской области №171-п. Чтобы получить выплату, необходимы паспорт и свидетельства о рождении детей, если есть документы на собственность, их предоставляют дополнительно, специалисты сделают сами все запросы в МФЦ», — рассказал Афанасьев.
По его словам, если паспорт сгорел, то можно обратиться в ДК «Синтез», где работают сотрудники паспортного стола и фотограф.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Тобольске, загорелась крыша дома.
Позже МЧС России заявило, что 300 жильцов дома были эвакуированы.