МЧС: 300 жильцов дома в Тобольске эвакуированы после взрыва газа
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.
Указывается, что сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара. По предварительным данным, пострадали трое жильцов, а площадь пожара составляет 800 кв. м.
«На месте работают более 60 специалистов и 20 единиц техники МЧС России», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в пятиэтажке в городе Тобольске Тюменской области, инцидент произошёл на пятом этаже дома. После этого в здании начался пожар, огонь перекинулся на крышу.