МЧС: 300 жильцов дома в Тобольске эвакуированы после взрыва газа

МЧС России заявило, что 300 жильцов дома в Тобольске Тюменской области, в котором произошёл взрыв газа, были эвакуированы.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.

Указывается, что сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара. По предварительным данным, пострадали трое жильцов, а площадь пожара составляет 800 кв. м.

«На месте работают более 60 специалистов и 20 единиц техники МЧС России», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в пятиэтажке в городе Тобольске Тюменской области, инцидент произошёл на пятом этаже дома. После этого в здании начался пожар, огонь перекинулся на крышу.