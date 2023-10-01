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МЧС: 300 жильцов дома в Тобольске эвакуированы после взрыва газа

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МЧС России заявило, что 300 жильцов дома в Тобольске Тюменской области, в котором произошёл взрыв газа, были эвакуированы.
МЧС: 300 жильцов дома в Тобольске эвакуированы после взрыва газа
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.

Указывается, что сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара. По предварительным данным, пострадали трое жильцов, а площадь пожара составляет 800 кв. м.

«На месте работают более 60 специалистов и 20 единиц техники МЧС России», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошёл в пятиэтажке в городе Тобольске Тюменской области, инцидент произошёл на пятом этаже дома. После этого в здании начался пожар, огонь перекинулся на крышу.

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