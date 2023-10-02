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Туристка сорвалась с обрыва на горном массиве Псеашхо в Сочи

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Пресс-служба Кавказского заповедника заявила о гибели туристки из-за того, что она сорвалась с обрыва на горе Псеашхо.
Туристка сорвалась с обрыва на горном массиве Псеашхо в Сочи
  • Gettyimages.ru
  • © molchanovdmitry

Как уточняет пресс-служба, трагедия произошла 30 сентября, когда группа туристов отклонилась от маршрута и попыталась покорить Псеашхо, хотя горный массив по причине опасности был закрыт для посещения туристами.

«Как позже рассказал госинспекторам Кавказского заповедника один из участников туристической группы, идя по тропе, туристы решили отдохнуть. Девушка, не снимая рюкзака, присела на камень на краю тропы. В какой-то момент под весом рюкзака она потеряла равновесие и покатилась вниз по склону», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что она пролетела по каменистому склону в общей сложности около 100 м. Из-за травм она не смогла передвигаться, в связи с чем находящиеся с ней оказали первую помощь и соорудили навес в ожидании вызванных спасателей.

К сожалению, спасатели добрались до группы лишь ночью. К этому моменту она уже скончалась. Тело погибшей транспортировали в Красную Поляну.

Ранее сообщалось, что заместитель Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ВГУВТ) Дмитрий Попов погиб в Киргизии во время восхождения на пик Ленина.

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